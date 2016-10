Aeroporti: Barbanti (Pd), serve cabina regia per concessione scali Calabria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "La Regione ha il ‘dovere’ di istituire una cabina di regia per il rinnovo della gestione degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone ma a tutt’oggi non pare abbia elaborato alcuna proposta". Ad affermarlo è Sebastiano Barbanti deputato del Pd, componente della commissione Finanze, in una lettera al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in merito al bando per l’affidamento in concessione trentennale della gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone che scadrà il 10 ottobre prossimo. "La Sacal non naviga in acque tranquille e il management in scadenza nel 2016 non ha certo brillato. Per adesso - dice Barbanti - non c’è stato nessun coinvolgimento dei partiti, di rappresentanze sindacali e neanche del Comune di Lamezia Terme; quindi è necessario un pronunciamento della Regione e del Presidente Oliverio per scongiurare le conseguenze negative di scelte non partecipate e calate dall’alto che, nella storia della nostra Regione, hanno puntualmente finito col penalizzare realtà con potenzialità straordinarie, come l’area centrale della Calabria".

