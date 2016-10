Vicenza: Gdf sequestra oltre 2 kg di droga e piante di marijuana (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - I due, infatti, si sono dimostrati degli esperti di giardinaggio, riuscendo a far crescere 2 piante di marijuana eccezionalmente rigogliose sul balcone dell’appartamento ove convivono. Gli arbusti, tutt’altro che ornamentali e visibili addirittura da un campo di calcio poco distante, sono stati notati dagli esperti operatori di polizia che sono intervenuti immediatamente non appena individuati i responsabili.L’eccessiva tranquillità e l’erronea convinzione di restare impuniti è costata loro molto cara, in quanto dovranno entrambi affrontare un procedimento penale. Uno dei consumatori, invece, fumava placidamente uno spinello ai margini della Fiera del Soco, trovando, probabilmente, più divertente quello che le attrazioni offerte dall’evento mondano.Complessivamente, quindi, sono stati sottoposti a sequestro, oltre alle 2 piante (di cui una già sradicata e con fogliame per un peso di quasi 700 grammi), ulteriori 2.212 grammi circa di marijuana e oltre 32 di hashish.

