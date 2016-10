Vicenza: Gdf sequestra oltre 2 kg di droga e piante di marijuana

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Vicenza, 3 ott. (AdnKronos) - I Finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Vicenza, con l’immancabile supporto del cane antidroga Zack, hanno compiuto l’ennesima tornata di controlli per contrastare i casi di spaccio e consumo in città, che purtroppo continuano a essere diffusissimi anche tra i più giovani.Ultimo, ma non per valore, l’arresto di un trentenne extracomunitario , fermato in stazione, non appena sceso da un “frecciabianca” proveniente da Venezia, con in spalla – all’interno di uno zaino – 2,2 chilogrammi di marijuana. Il corriere non ha avuto modo neanche di tentare la fuga, in quanto prontamente bloccato dai militari attivati dalla silenziosa segnalazione dell’unità cinofila. Convalidato l’arresto durante l’udienza della mattina del 30 settembre l'uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale cittadina in attesa del giudizio per direttissima.Inoltre, nelle scorse settimane, grazie ai quasi quotidiani controlli – dalla periferia cittadina sino ai paesi ai confini provinciali – altre 11 persone sono finite nella rete di controllo del territorio: ben 9, di cui 2 minorenni, sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di droghe “leggere”, mentre una coppia di vicentini è stata denunciata a piede libero per coltivazione di cannabis.

