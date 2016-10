Venezia: da polizia municipale nuovi sequestri di droga nei parchi di Mestre

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano con intensità le azioni di contrasto della Polizia municipale di Venezia allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. In due distinte operazioni, gli agenti del Servizio Sicurezza urbana del Corpo hanno sequestrato quasi un etto di sostanze, tra marijuana, hashish e cocaina. Nei servizi sono state impiegate Kuma e Luna, i due cani antidroga della Municipale, e personale in abiti civili del Nucleo di Polizia giudiziaria. Nel dettaglio, al parco Piraghetto, zona stagno, sono stati trovati, in una scatoletta di plastica delle note caramelline alla menta, 8 confetti di cocaina che, ad un occhio non attento, avrebbero potuto essere confuse con i confetti originali. Sul posto sono state rinvenute anche dosi di hashish e marijuana. Anche al parco Albanese sono state scoperte, interrate in zona “cubi”, dosi già confezionate di marijuana ed hashish. Le attività antidroga della Polizia Municipale, sia con le unità specializzate che con le unità cinofile, proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.

