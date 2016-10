Veneto: i lavori della settimana del Consiglio regionale (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Venerdì 7 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala Cuoi di Palazzo Ferro Fini, è in programma un incontro con bambini e genitori per la presentazione alla stampa del progetto “Pax Tibi”.Il Consiglio regionale si riunirà in Seduta ordinaria martedì 4 ottobre, alle ore 14.00, e nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 ottobre alle ore 10.30, con all’ordine del giorno, la prosecuzione della discussione in ordine all’Azienda Zero e all’individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, di cui al pdl regionale n. 23 e n. 74.

Adnkronos