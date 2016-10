Varese: controlli antidroga, un arresto e mezzo chilo di droga sequestrata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un arresto e mezzo chilo di droga sequestrata. E' il bilancio di un'operazione condotta dalla guardia di finanza di Varese.Le indagini sono scattate dopo che, nei giorni scorsi, è stato bloccato un 22enne trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. I successivi controlli hanno consentito di scoprire che a fornirgli la droga era stato uno spacciatore 19enne di Gallarate. Gli appostamenti nei pressi dell'abitazione del pusher, hanno consentito ai baschi verdi di scoprire che a presidio dell’appartamento era stato organizzato un servizio di sentinelle per dare l’allarme in presenza di eventuali appartenenti alle forze di polizia; inoltre, a ulteriore guardia, era stato sistemato un cane di razza 'Pit Bull'.Al termine del blitz nell'abitazione, il 19enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Busto Arsizio. La perquisizione dell’alloggio, effettuata anche con l’ausilio di un’unità cinofila del gruppo di Malpensa, ha consentito inoltre di scoprire che all’interno di un vaso era stati nascosti oltre 400 grammi di marijuana pronta per essere smerciata.

