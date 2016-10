Safilo: Cisl, ok a rilancio ma azienda faccia investimenti in risorse umane (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto di trasformazione di Safilo - spiega una nota diffusa dall'azienda - è parte della strategia 2020 e prevede la progressiva inversione delle percentuali di occhiali e componenti prodotte all’interno degli stabilimenti Safilo, tra cui Longarone gioca un ruolo chiave, oltre a Santa Maria di Sala e Martignacco, e Lenti/Bergamo, con l’obiettivo di riportare la produzione dal 30% dello scorso anno al 70% entro il 2020, a fronte di un investimento che arriverà a circa 60 milioni di euro complessivamente, modernizzando gli impianti al fine di portare ad un livello ancora superiore la propria capacità di servire il mercato, migliorando il lead time di produzione, la qualità del prodotto, l’inventario e la gestione dei costi.Attualmente a Longarone sono occupati oltre 1.300 lavoratori e lo stabilimento, principalmente dedicato alle lavorazioni del metallo, è il più grande dei quattro italiani tra Veneto, Friuli e Lombardia."Propedeutico alla definizione del piano di trasformazione di Longarone è stato l’accordo integrativo di welfare che, siglato a febbraio 2016, riconosce a tutti i lavoratori Safilo il contributo al successo delle strategie e ai risultati aziendali, marcando un fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi 2020 e rendendo praticabile un percorso di modernizzazione particolarmente significativo per una azienda storica come Safilo e per tutta l'industria", sottolinea la Femca- Cisl.

