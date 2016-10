Ricerca: Scaccabarozzi, regolamento Ue opportunità leadership per Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - "Il nostro Paese è un hub farmaceutico straordinario: siamo secondi solo alla Germania per presenza industriale, ma come produttività noi siamo davanti a loro. Il motivo è semplice, siamo già entrati nell'era del 4.0, perché i nostri sistemi produttivi sono molto più avanti". Lo ha detto il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, nonché amministratore delegato e presidente di Janssen Italia, a margine della cerimonia di consegna del Premio 'Janssen Hi Future!', che si è svolta ieri a Roma al Maxxi, all'interno della IV edizione del Roma Web Fest - Festival internazionale delle Web Serie. "Nella ricerca - ha affermato Scaccabarozzi - sta arrivando qualcosa di straordinario. Se il nuovo regolamento europeo snellirà tutte le procedure che noi abbiamo e che sono un po' complesse per fare ricerca, credo - ha aggiunto - che l'Italia oltre ad essere un hub per la produzione, avrà presto tutte le carte in regola per diventare un hub per la ricerca farmaceutica”.

