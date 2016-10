Referendum: Fratoianni (Si), Agcom renda note presenze in tv sì e no

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "In questa lunghissima campagna referendaria, che il governo ha reso ancora più lunga scegliendo nel 4 dicembre l'ultima data utile per lo svolgimento, la questione del pluralismo informativo è assolutamente cruciale. Da questo punto di vista il fatto che la commissione parlamentare di Vigilanza sul sistema radio televisivo non riesca ad avere con rapidità e continuità i dati sugli spazi concessi al sì e al no dall'Agcom è particolarmente grave". Lo afferma Nicola Fratoianni, componente per Sinistra italiana della commissione di Vigilanza. "Abbiamo più volte denunciato -aggiunge- la sproporzione degli spazi radio tv concessi alle ragioni del sì e del no e i dati arrivati a fine luglio scorso dopo una lunga attesa e una infinita serie di richieste lo hanno confermato. Vorremmo ora sapere -conclude Fratoianni - cosa è successo tra luglio e oggi. E' davvero una richiesta impossibile?"

Adnkronos