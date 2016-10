Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Come apprende l'Adnkronos, la vittima era l'anziano proprietario dell'appartamento ubicato vicino all'edificio in cui si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione, in via Altofonte. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di scavo e l'uomo di 76 anni si trovava su un terrapieno che all'improvviso è crollato. Per la vittima non c'è stato niente da fare. E' morto dopo la caduta. Il cantiere è adesso sotto sequestro.

Adnkronos