Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Tragedia in via Altofonte, a Viallaciambra di Monreale (Palermo), dove un uomo è morto travolto d un muro che è crollato. Dalle prime informazioni sembra che la vittima sia un operaio che stava lavorando in via Altofonte, ma gli inquirenti al momento non confermano la notizia. L'uomo sarebbe stato travolto da un muro di cemento, che lo ha ucciso. Sul posto i Vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle macerie.

Adnkronos