Padova: questore sospende per 30 giorni licenza a circolo privato (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le pattuglie che stavano perlustrando le vie del quartiere alla ricerca dei responsabili della rissa, sono state poco dopo immediatamente inviate in Piazzale della Stazione dagli operatori della Centrale Operativa della Questura che, visionando le telecamere cittadine, hanno notato che la rissa stava proseguendo tra un gruppo più ristretto di stranieri.Sul posto gli agenti sono riusciti a bloccare tre nigeriani, tutti in possesso di documenti identificativi, che sono stati accompagnati in Questura e denunciati per rissa aggravata in concorso ai due cittadini nigeriani precedentemente trasportati al Pronto Soccorso, poi condotti negli uffici di Polizia al termine delle cure mediche da cui hanno riportato rispettivamente 10 e 8 giorni di prognosi per contusioni varie.Il circolo privato Royal Cruise era stato già chiuso per 15 giorni il 30 novembre 2015 perché nel corso dei controlli di polizia era stato accertato che costituisse ritrovo di soggetti dediti a traffici delittuosi. Questa volta la sospensione è stata disposta per 30 giorni.

