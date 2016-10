Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Va al giapponese Yoshinori Ohsumi il premio Nobel per la Medicina 2016, "per le sue scoperte sui meccanismi dell'autofagia". L'annuncio è stato dato oggi, come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma. I vincitori sono stati scelti fra i 273 scienziati candidati quest'anno. Il premio ammonta a 8 milioni di corone svedesi, al cambio odierno oltre 830 mila euro.

Adnkronos