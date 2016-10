Nobel: chi è Ohsumi, premio Medicina 2016

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Yoshinori Ohsumi, vincitore del premio Nobel per la Medicina 2016 grazie ai suoi studi sul meccanismo di autofagia, è nato nel 1945 a Fukuoka, Giappone. Ha ottenuto il dottorato di ricerca all'Università di Tokyo nel 1974. Dopo aver lavorato tre anni alla Rockefeller University di New York (Usa) ha fatto rientro all'ateneo nipponico dove ha formato il suo gruppo di ricerca nel 1988. Dal 2009 è professore al Tokyo Institute of Technology.

Adnkronos