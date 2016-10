Nave Aquarius salva in acque libiche 720 migranti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Settecentoventi migranti a bordo di un solo barcone sono stati salvati questa mattina all’alba dalla nave Aquarius di 'Sos Mediterranee' , a Nord Ovest di Tripoli. È il 30° salvataggio della ONG Italo-franco-tedesca. I migranti, tutti a bordo di un solo barcone, sono stati soccorsi e salvati questa mattina al largo della Libia, a Nord Ovest di Tripoli, dalla Aquarius, nave che opera in partenariato con MSF. Si tratta di 529 uomini e 191 donne (di cui 118 viaggiano da sole e 10 sono incinte). 198 sono minorenni, 178 i non accompagnati. 9 sono bambini sotto i 5 anni.Provengono in larghissima parte (683) dall’Eritrea, ma anche dalla Somalia, Etiopia, Chad, Palestina, Egitto, Nord e Sud Sudan. L’operazione di salvataggio è cominciata col buio, alle 5 del mattino, e si è conclusa intorno alle 11.30. Tra loro non ci sono feriti. Lo sbarco è previsto mercoledì mattina presto al porto di Vibo Valentia. Da quando la missione “SOS Mediterranee” ha preso il via, a fine febbraio, sono più di 6000 le persone salvate e soccorse a bordo della nave Aquarius.

