Migranti: Maullu (Fi), maggioranza ungheresi ha scelto la responsabilità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - L'esito del referendum sul piano Ue di redistribuzione dei migranti dimostra che "quasi il 57% degli ungheresi ha deciso di essere responsabile". Lo sostiene Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia che, analizzando i dati del referendum tenutosi ieri in Ungheria, afferma: "Questo ci consente di guardare con serenità al futuro, perché il piano di redistribuzione dei migranti può funzionare". "I nostri partner - spiega Maullu - stanno capendo che non si può essere un'Unione solo quando si ricevono i sussidi e i fondi comunitari, ma anche quando se ne ricevono gli oneri". "Chiudere le frontiere - aggiunge - non risolve i problemi, li fa solo crescere e diventare ingestibili nel lungo periodo". Per questo, conclude Maullu, "speriamo che, grazie agli ungheresi, anche polacchi e slovacchi si ricredano e ricreino lo spirito di Unione che si è rischiato di perdere".

Adnkronos