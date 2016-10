Migranti: Mattarella, avanti con collaborazione Ue-Africa (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Questa -ha proseguito Mattarella- è una prospettiva che vede accomunate Italia ed Etiopia, per governare questo fenomeno. Abbiamo convenuto come uno strumento indispensabile e prioritario per governare il fenomeno migratorio sia quello della crescita dell'occupazione, perchè la prospettiva di occupazione per i giovani consente speranza". Inoltre "consentire speranza ai giovani toglie spazio alla predicazione fondamentalista e al reclutamento di giovani disperati".Sempre riferendosi al tema dell'immigrazione, il Capo dello Stato ha ricordato che "Etiopia e Italia sono Paesi sensibili", tra i quali c'è "sintonia e collaborazione. L'Etiopia ospita sul suo territorio circa 800mila profughi di altri Paesi ed è un contributo importante che fornisce alla comunità internazionale" anche nell'ambito del "ruolo di stabilizzazione e di pace" che svolge nella regione dell'Africa orientale".

