Migranti: Mattarella, avanti con collaborazione Ue-Africa

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Per governare il fenomeno migratorio serve "collaborazione tra Africa ed Unione europea, c'è bisogno di un rapporto crescente di partnership tra i due Continenti" e in questo contesto si colloca la proposta italiana del migration compact. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di Etiopia, Mulatu Teshome Wirtu, in visita di Stato in Italia. "L'Unione europea -ha ricordato il Capo dello Stato- ha avviato una prima collaborazione con 5 Paesi africani, tra cui l'Etiopia, per un'azione congiunta che veda un governo dei flussi che riguarda soprattutto la collaborazione per lo sviluppo dei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, perchè attraverso lo sviluppo, con aiuti concreti, consistenti, veloci è possibile frenare i flussi migratori".

