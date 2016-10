Migranti: Faraone a Lampedusa per ricordare vittime naufragio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Una marcia con gli studenti italiani ed europei in questi giorni sull’isola per il progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”, la firma di un protocollo per l’istituzione della sezione “giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo, la cerimonia in mare insieme al Ministro Alfano e al sindaco Nicolini per commemorare le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013: saranno queste le tappe principali della visita di oggi del Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone a Lampedusa.“In questi giorni a Lampedusa tanti giovani si sono incontrati con gli studenti del luogo per confrontarsi su ciò che vogliono dire concretamente parole come inclusione, integrazione e accoglienza – spiega il Sottosegretario Faraone – Oggi ci ritroviamo tutti insieme, cittadini, studenti, istituzioni, a riflettere su cosa sta avvenendo nelle acque di fronte casa nostra e su cosa possiamo fare concretamente per affrontare al meglio questa situazione. Laddove ci sono governi che alzano muri e barriere, la scuola mostra di essere ‘maestra di vita’, mostrandoci la via dell’accoglienza e dell’apertura, praticata naturalmente dai ragazzi”.Il sottosegretario parteciperà, questa mattina, a una marcia verso la porta dell’Europa che si trova sull’isola, insieme a oltre 200 ragazzi che nei giorni scorsi hanno partecipato a workshop tematici nell’ambito del progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”, un progetto biennale promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre, finanziato con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dell’Interno (autorità responsabile per la gestione di questo fondo). Dopo la marcia, Faraone parteciperà insieme al ministro dell’Interno Angelino Alfano e al sindaco Giusi Nicolini alla cerimonia in mare in ricordo delle vittime dell’immigrazione e firmerà un accordo tra il Miur, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre, per istituire la sezione “giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo che ha sede nell’isola.

