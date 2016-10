Migranti: Chiesa Abano Terme, contro i profughi atteggiamenti razzisti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora il Consiglio Pastorale sottolinea "Occorre poi rimettere al centro della comunità i valori della giustizia e della legalità, quali condizioni indispensabili per una sana vita civile, economica e politica"."Infine bisogna tornare all’ospitalità non solo come un affare economico, ma prima di tutto come un valore etico da vivere con tutti coloro che ad Abano giungono dall’Europa e dal mondo. Certo, è facile essere ospitali con chi è bianco e paga l’albergo, più difficile è esserlo con il profugo che possiede un’altra cultura ed altro colore di pelle. Ma il valore dell’ospitalità e dell’accoglienza non funziona a fasi alterne e considera ogni essere umano degno di rispetto", prosegue la nota."Per questo motivo, da anni, ad Abano il Centro di Aiuto alla Vita va incontro ai problemi di giovani mamme, soprattutto straniere, consentendo loro di portare a termine la gravidanza e di dare al mondo una nuova vita - avverte - Ora però il Centro rischia il collasso per le aumentate richieste di aiuto. Perciò l’invito che il Consiglio Pastorale rivolge a tutti è di aiutarlo in ogni modo, con sussidi economici e con opere di volontariato. E’ il contributo che la comunità cristiana può dare alla rinascita della città. Perché Abano può rinascere dal punto di vista economico e politico soltanto sulla base di un rinnovato impegno etico e culturale".

