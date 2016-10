Meteo: Lombardia, da giovedì arriva il freddo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Per buona parte della settimana in arrivo il tempo sulla Lombardia sarà influenzato da una fredda e vasta depressione centrata sull'Europa Orientale che farà affluire aria via via più fredda sul Nord Italia. Tuttavia, spiega il bollettino meteo dell'Arpa, le correnti mediamente settentrionali o orientali sulla regione non saranno favorevoli alle precipitazioni e in particolar modo tra lunedì e martedì risulteranno essere assai secche a tutte le quote. Mercoledì, aria più umida potrebbe portare maggior nuvolosità assieme a qualche debole o debolissima pioggia sparsa e ad un sensibile calo delle temperature nella giornata di giovedì. Pertanto, dopo diversi giorni con temperature ben superiori alla media del periodo il clima sarà decisamente più fresco con possibili prime brinate anche su alcuni fondovalle.Domani il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con minime in calo, tra 8 e 12 gradi in pianura, e massime stazionarie. Mercoledì, dal pomeriggio, ci sarà un aumento della nuvolosità da est con minime stabili e massime intorno ai 20 gradi. Giovedì è possibile qualche pioggia, con massime in drastico calo. Venerdì il cielo sarà parzialmente soleggiato con minime in ulteriore lieve calo, massime in aumento.

Adnkronos