Mattarella: Lauro De Bosis esempio storia migliore Italia (2)

(AdnKronos) - "Quando accese il motore del suo piccolo aereo, De Bosis -sottolinea Mattarella- sapeva che le possibilità di sfuggire alla morte erano praticamente nulle. Le migliaia e migliaia di volantini, incitanti alla rivolta morale contro il fascismo oppressore che Lauro fece piovere dal cielo della Capitale rappresentarono un durissimo colpo di immagine per il regime. Ma, oggi, a distanza di molti decenni rimangono una testimonianza viva e indimenticabile di amore immenso per la Patria e per la libertà".

Adnkronos