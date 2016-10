Made in Italy: Riso Gallo festeggia 160 anni e Poste lancia francobollo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Una cerimonia al Teatro alla Scala di Milano e il lancio di un francobollo celebrativo, con una cerimonia di annullo speciale filatelico dedicato all’evento. Così Riso Gallo festeggia il suo 160esimo anniversario, scelta dal ministero dello Sviluppo economico come una delle eccellenze del sistema produttivo ed economico italiano.La storia di Riso Gallo inizia nel 1856 e, a distanza di 160 anni, è oggi uno dei più importanti attori dell’economia del riso internazionale e tra le più grandi riserie d’Europa, impegnata nelle sfide verso un futuro sempre più sostenibile. "Per noi - afferma il presidente di Riso Gallo, Mario Preve - questo è un compleanno speciale che celebriamo con l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue. Oggi - aggiunge - siamo tra le aziende simbolo dell’eccellenza del made in Italy nel mondo grazie alla passione e alla dedizione che ci hanno guidato in un mercato complesso come quello del riso e che ancora oggi ci permettono di guardare al futuro con lo stesso spirito di 160 anni fa".Durante la conferenza stampa al Teatro alla Scala, alla presenza di Poste italiane, è stato presentato nuovo francobollo con una cerimonia di annullo speciale filatelico dedicato all’evento. "Festeggiare i nostri 160 con questa emissione filatelica - sottolinea Preve - è momento di orgoglio e soddisfazione per la nostra azienda, da sempre protagonista delle tavole degli italiani".Stampato dall’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo è inserito nella serie "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico", è autoadesivo ed è tirato in ottocentomila esemplari mentre i fogli sono da ventotto. Quanto alla vignetta, vi ha operato Anna Maria Maresca. Riproduce, sullo sfondo, il marchio antico, affiancato dal logo attuale; in primo piano spiccano, a sinistra, un particolare della fabbrica ligure del 1856 e, a destra, una ciotola del prodotto con una spiga.

