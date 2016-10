Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - “Amanuensi a 5 Stelle. Cosa ha da dire Luigi Di Maio su questa vicenda? Intanto aspettiamo che l’onestà torni di moda”. Così in un tweet la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Alessia Morani, in riferimento ad una inchiesta della trasmissione Tv Le Iene, ripresa da alcuni quotidiani, che fa luce sulla presunta falsificazione delle firme per la presentazione della lista nelle elezioni amministrative 2012 a Palermo.

Adnkronos