Italia-Etiopia: Mattarella vede Mulatu Teshome Wirtu, rapporti eccellenti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il Presidente etiope ha quindi ricordato l'impegno nel settore della Green economy, con 2 parchi industriali già realizzati e 12 complessivi progettati. Importante in questo contesto anche il contributo che l'Italia può fornire sul piano della formazione degli industriali etiopi, in particolar modo nel campo dell'ingegneria e delle scienze.Infine sia Mattarella che il suo omologo etiope hanno ricordato la collaborazione che potrà attuarsi tra i due Paesi nell'ambito del Consiglio di sicurezza dell'Onu, dove l'Etiopia nei prossimi due anni e l'Italia nel 2017 occuperanno un seggio non permanente.

Adnkronos