Italia-Etiopia: Mattarella vede Mulatu Teshome Wirtu, rapporti eccellenti

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Tra Italia ed Etiopia si registrano "grande amicizia e grande collaborazione" e rapporti "eccellenti sul piano economico, commerciale e culturale", con "molte imprese italiane che hanno operato ed operano in Etiopia". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica di Etiopia, Mulatu Teshome Wirtu, in visita di Stato in Italia. La prima di questo genere nel nostro Paese di un Capo di Stato etiope, mentre per due volte nostri Presidenti si sono recati in quella Nazione, Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 e lo stesso Mattarella nel marzo di quest'anno. Un'occasione quindi, per "consolidare ulteriormente la collaborazione tra i nostri due Paesi",ha sottolineato Mulatu Teshome Wirtu, che ha soprattutto sottolineato e auspicato gli interventi dell'industria italiana nel suo Paese, condizione per favorire "una modernizzazione della nostra economia" e favorire l'occupazione, eliminando così le cause che generano i notevoli flussi migratori.

