Italcementi: incontro tra Calenda e sindacati a Bergamo (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Abbiamo poi invitato il ministro a tenere una posizione forte nei confronti di HeidelbergCement che ad oggi, nonostante le ampie disponibilità avanzate dal Governo affinché venga mantenuta una presenza significativa del Gruppo in Italia, non ha ancora dato risposte in merito alle priorità che intende perseguire negli investimenti nel nostro Paese" proseguono i sindacalisti. "Le iniziali rassicurazioni dei tedeschi a proposito del mantenimento del Centro Mondiale di Ricerca sul prodotto a Bergamo, poi, sembrano sempre meno certe, vista la decisione di HeildebergCement di costruire un centro simile in Germania". Nella sede centrale di Italcementi i lavoratori che hanno già ricevuto la comunicazione di avvio della cassa integrazione straordinaria "sono, oggi, 240", si ricorda."Il ministro ci ha ribadito il suo impegno diretto in questa vertenza, sia sul fronte degli ammortizzatori sociali che su quello dell’attività del Governo per rendere conveniente agli occhi di HeidelbergCement gli investimenti in Italia. Ora spetta ad Heidelberg cogliere le opportunità importanti messe a disposizione nel nostro paese, concludono i sindacalisti.

Adnkronos