Italcementi: incontro tra Calenda e sindacati a Bergamo

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - È durato una quarantina di minuti l'incontro di questa mattina tra il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, il ministro dell’Agricoltura il bergamasco Maurizio Martina, e i delegati della sede centrale di Italcementi e i sindacalisti di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Bergamo, alla presenza anche dei tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Luigi Bresciani, Ferdinando Piccinini e Amerigo Cortinovis.Al confronto, che si è tenuto in una sala del Teatro Donizetti, delegati e sindacalisti hanno illustrato i dettagli della vertenza e mosso alcune precise richieste al governo. "Al ministro Calenda abbiamo sollecitato una risposta circa la possibilità di prolungare la Cassa integrazione straordinaria (cigs)" hanno riferito all’uscita dall’incontro Luciana Fratus e Angelo Chiari della Fillea-Cgil, Danilo Mazzola di Filca-Cisl e Giuseppe Mancin di Feneal-Uil di Bergamo. “Proprio in merito a questa proroga, sappiamo che è stato firmato il decreto per la costituzione della commissione relativa (per l'articolo 42 del Dlgs 148/2015) ma che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Senza una proroga della cigs nel giugno prossimo 350 lavoratori della sede centrale più 225 degli impianti produttivi verranno licenziati. Inoltre, la proroga aiuterebbe anche quei lavoratori in prossimità della pensione che con il nuovo verbale sulla previdenza (quello nazionale del 28 settembre) potrebbero risolvere la loro situazione", si evidenzia nella nota sindacale.

