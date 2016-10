Italcementi: Cgil Bergamo, manifestato a Calenda preoccupazioni per futuro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - "Il confronto con il ministro Calenda è stato utile per capire che la vertenza con HeidelbergCement rispetto al futuro del sito bergamasco e per la riduzione degli esuberi è tutta in salita". Così Luigi Bresciani, segretario generale della Cgil di Bergamo dopo l'incontro sulla vertenza Italcementi. "Il governo è disponibile a sostenere in maniera significativa gli investimenti di HeidelbergCement in Italia, ma i tedeschi nicchiano e non si riesce a farli sedere intorno a un tavolo per condividere la 'wish list' sugli investimenti a Bergamo e in Italia. Abbiamo manifestato al ministro Calenda le nostre preoccupazioni sia per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori bergamaschi di Italcementi, sia per il rafforzamento e il prolungamento degli ammortizzatori sociali", conclude.

Adnkronos