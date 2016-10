Italcementi: Bresciani (Cgil), vertenza con HeidelbergCement in salita

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - La vertenza con HeidelbergCement rispetto al futuro del sito bergamasco di Italcementi e per la riduzione degli esuberi "è tutta in salita". Lo sostiene Luigi Bresciani, segretario generale della Cgil di Bergamo, alla luce dell'incontro con il ministro Carlo Calenda con delegati e sindacati coinvolti. "Il Governo - sostiene - è disponibile a sostenere in maniera significativa gli investimenti di HeidelbergCement in Italia, ma i tedeschi nicchiano e non si riesce a farli sedere intorno a un tavolo per condividere la ‘wish list’ sugli investimenti a Bergamo e in Italia".Secondo il sindacalista, "il modello Bergamo va potenziato e rilanciato. L’industria manifatturiera è a Bergamo e a Brescia ed è qui che occorre investire. Non basta il patto per Milano, occorre fare un patto anche per quei territori, come Bergamo, che rappresentano l’ossatura dell’industria nazionale".

Adnkronos