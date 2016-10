Imprese: Maroni, ascolto del territorio è metodo fondamentale (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Circa il Ponte della Becca - ha proseguito Maroni - penso sia complicato sistemare la struttura attuale, ma non va eliminato, perché é un'opera straordinaria, che ha la sua storia, ma ne occorre uno nuovo. Non si può realizzare il Ponte di Messina prima del nuovo Ponte della Becca. Le risorse ci sono". La scorsa settimana "ho incontrato il sottosegretario De Vincenti, perché una parte delle risorse del Fondo nazionale di coesione sia destinata anche alla Regione Lombardia e avremo 506 milioni di euro: 400 saranno destinati alle infrastrutture per cui abbiamo già i progetti, 100 per interventi relativi all'area Expo, i 6 rimanenti possono essere utilizzati per dare l'incarico per la realizzazione del progetto. A breve tornerò a Palazzo Chigi per dire quali sono le nostre priorità è, se il Ponte è cosìstrategico per questo territorio, sarà nell'elenco", ha concluso.

