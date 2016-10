Il business turistico continua a crescere, al via Ttg Incontri a Rimini fiera

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Rimini, 3 ott. (Labitalia) - Continua a crescere l’economia turistica italiana e i dati dell'estate appena trascorsa ispirano ottimismo. Dati che si mettono sulla scia dei progressi registrati dall’Organizzazione mondiale per il turismo, che a fine 2015 registrava nel mondo una crescita del 3,6% con un fatturato di 4 miliardi al giorno. L'andamento del settore sarà uno dei temi portanti a Rimini Fiera, dove dal 13 al 15 ottobre è in programma TTG Incontri, il Salone internazionale del turismo che riunisce i protagonisti del business turistico con 130 destinazioni che si presenteranno ad oltre 60.000 operatori, con 1.000 buyer da 85 Paesi.“Che il turismo rappresenti un volano economico potente è ben noto - commenta Paolo Audino, direttore Business Unit Tourism & Transport di Rimini Fiera Spa - visto che nella classifica del Pil mondiale viene solo dopo carburanti e chimica e la sua crescita è costante"."Il tema è decidere di salire a bordo di questo treno e TTG Incontri rappresenta l’unico appuntamento fieristico italiano nel quale si incontrano realmente e proficuamente domanda e offerta, aggiornamento sulla tecnologia più avanzata, l’analisi dell’intermediazione e la conoscenza dei trend e dei mercati in crescita”, assicura.I due Paesi al mondo con la spesa turistica più alta sono Usa (178 mld) e Cina (114 mld) e proprio alla Cina è destinata l’attenzione di TTG Incontri 2016, con un appuntamento imperdibile per gli operatori, il convegno 'Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati' (Area TTG Forum, venerdì 14 ottobre alle 10,30) con la presenza fra gli altri di Dai Bin, president at China Tourism Academy.Fra i focus di TTG 2016 da segnalare l’appuntamento con l'Osservatorio Innovazione digitale nel turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che quest’anno sarà affiancato da una seconda analisi sul business travel.A Rimini Fiera l’appuntamento per la filiera turistica è con tre saloni in contemporanea: insieme al 53° TTG Incontri - Salone internazionale del turismo, anche il 65° Sia Guest, Salone internazionale dell’ospitalità e il 34° Sun, Salone internazionale dell’esterno, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

