Giochi: a Casinò Campione in tre vincono oltre 130mila euro

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Oltre 130mila euro in un solo giorno. E' il bottino realizzato lo scorso sabato alle slot machine del Casinò di Campione d'Italia da tre diversi giocatori. Si tratta di un cinquantenne di origine francese residente in Svizzera, un 46enne di origini slave e di un cittadino comasco di 73 anni. Il primo si è aggiudicato un bottino di 21mila franchi, corrispondenti a circa 20mila euro, alla slot Go2. Il secondo giocatore, che vive a Locarno, in Canton Ticino, ha incassato una vincita di 50 mila franchi, pari a circa 46mila euro, alla slot Br2. Per il 73enne comasco, abituale frequentatore della casa da gioco, l'ammontare della vincita, realizzata alla slot Go8, è stato di 75 mila franchi, pari a poco meno di 70mila euro.

