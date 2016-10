Ge: Comune Sesto San Giovanni, vietate foto a sindaco in visita a lavoratori

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sabato sera il sindaco Monica Chittò, insieme al vicesindaco Andrea Rivolta e all'assessore Rita Innocenti, è andato a fare visita ai lavoratori Generale electric di Sesto San Giovanni riuniti in assemblea permanente per evitare la chiusura dello stabilimento. "Durante la visita, gli amministratori della città di Sesto San Giovanni sono stati raggiunti da alcune guardie che hanno vietato le riprese fotografiche all’assessore Innocenti e che hanno invitato il sindaco ad allontanarsi", si sottolinea nella nota del Comune."Un sindaco ha il diritto e il dovere di far visita ai lavoratori che difendono la loro fabbrica e con essa, un pezzo stesso di città. E' il lavoro il vero patrimonio del Paese. Rivendico quindi con fermezza il diritto ad entrare in qualsiasi luogo della città dove i lavoratori stanno lottando per difendere la loro professionalità, la loro esperienza e il loro lavoro e trovo grave che ci sia stato impedito di effettuare riprese fotografiche che documentassero la lotta dei lavoratori e la solidarietà della città di Sesto San Giovanni", commenta Monica Chittò. "Da parte mia, continuerò a visitare il presidio dello stabilimento e a lavorare perché il governo intervenga contro la chiusura della fabbrica Ge di Sesto", conclude.

