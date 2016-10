Farmaci: Scaccabarozzi, in arrivo tsunami positivo di nuove molecole

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - "La nostra vita sta certamente cambiando grazie alla ricerca e all'innovazione. Sta arrivando uno tsunami positivo di nuovi farmaci a livello mondiale: ce ne sono circa 7 mila in via di sviluppo e molti di questi sono biotecnologici". Lo ha affermato il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, nonché amministratore delegato e presidente di Janssen Italia, a margine della cerimonia del Premio 'Janssen Hi Future!', che si è svolta ieri a Roma al Maxxi, nell’ambito della IV edizione del Roma Web Fest - Festival Internazionale delle Web Serie. Una vetrina per i giovani talenti che, con le nuove tecnologie, hanno trovato nella rete nuovi modi espressivi e un grande palcoscenico per farsi conoscere. "Oggi - ha osservato Scaccabarozzi - grazie alla scoperta del genoma riusciamo a creare qualcosa che prima non c'era, ovvero, delle terapie personalizzate. Quindi, come si dice spesso, il futuro è adesso e il futuro è innovazione, rivoluzione nell'ambito della ricerca. La salute del domani parte dei giovani perché il futuro sarà dei giovani. Loro - ha concluso -avranno un grande spazio nella medicina in generale, nella ricerca in particolare e soprattutto nella nostra azienda perché loro sono e saranno la componente più importante del domani".

