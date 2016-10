Etiopia: Mattarella, cordoglio Italia, luce su responsabilità e stop tensioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso al Presidente della Repubblica di Etiopia, Mulatu Teshome Wirtu, in visita di Stato in Italia e incontrato questa mattina al Quirinale, "i sentimenti di profondo cordoglio del popolo italiano e miei personali per i tragici avvenimenti di ieri". "Alle famiglie delle vittime -ha proseguito il Capo dello Stato- esprimo un commosso pensiero, ai numerosi feriti i miei auguri di pronto ristabilimento. Siamo certi che le autorità etiopi sapranno fare piena luce sull'accaduto, individuando eventuali responsabilità e adoperandosi per stemperare le tensioni e per accrescere la serena, democratica convivenza tra le diversi componenti del Paese".

Adnkronos