Corruzione: tangenti in subappalti, indagini su linea ferroviaria Malpensa

Milano, 3 ott. - (AdnKronos) - Ci sono, in particolare, gli appalti relativi alla linea ferroviaria che collega il Terminal 1 al Terminal 2 di Malpensa, nell'operazione che visto in mattinata la Gdf di Milano eseguire ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di corruzione diretta all’acquisizione di subappalti di opere pubbliche realizzate in Lombardia, di natura fiscale (nella forma dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e delle indebite compensazioni), truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e complessi societari, nonché illecita concorrenza realizzata attraverso minaccia e violenza.Tra gli arrestati, stando a quanto si apprende in ambienti giudiziari, ci sarebbe un dirigente di una società che fa parte del gruppo Ferrovie Nord.

