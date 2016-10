Contratti: sindacati, stop confronto, 28 ottobre sciopero legno arredo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. (Labitalia) - "Trattativa interrotta, blocco delle ore di flessibilità e straordinario, sciopero nazionale di 8 ore il 28 ottobre: questa è l’amara conclusione dell’ennesimo incontro tra Feneal, Filca, Fillea e Federlegno per il rinnovo del contratto del settore legno-arredo industria, che gli addetti del settore attendono da sei mesi". E' quanto si legge in una nota di Feneal, Filca e Fillea. "La mobilitazione -spiegano le segreterie nazionali delle tre sigle- è la nostra risposta alle proposte indecenti avanzate questa mattina a Milano dalla controparte, secondo la quale i dipendenti del legno dovrebbero lavorare concedendo il massimo della flessibilità, lavorando anche il sabato e la domenica, con un aumento della quota di lavoratori precari con contratti a termine e in somministrazione, vanificando così la contrattazione di secondo livello". "Inoltre, Federlegno propone -continua la nota delle organizzazioni sindacali- un aumento salariale pari praticamente a zero euro e meccanismi annuali di verifica e restituzione. Ciò vuol dire che, qualora a livello nazionale il tasso di inflazione fosse inferiore a quello previsto dagli indicatori, i lavoratori si vedrebbero decurtare una somma dalla tranche di aumento programmata per l’anno successivo. Il rischio è che i lavoratori debbano restituire una parte dello stipendio, una follia senza precedenti". I sindacati proseguono: "A Federlegno vogliamo semplicemente ricordare che nei recenti rinnovi dei contratti di due settori simili, il cemento e il lapideo, gli aumenti sono stati rispettivamente di 90 e di 103 euro. Le condizioni del settore legno-arredo sono positive, è quindi impensabile avere aumenti al di sotto di queste cifre". Infine, per i sindacati, "è da irresponsabili tenere da più di 6 mesi tutti questi lavoratori senza contratto, dopo oltre 15 incontri e nonostante la piattaforma sindacale sia stata inviata alla controparte nei tempi previsti, vale a dire nel settembre 2015, quando mancavano ben sei mesi alla scadenza".

Adnkronos