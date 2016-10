Caso Ruby: Berlusconi ricoverato a New York, udienza slitta a dicembre (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per "motivi di salute" Silvio Berlusconi si trova, ancora una volta, a dover affrontare un processo sul caso Ruby da solo. Era già accaduto nel procedimento principale, dove l'ex premier era stato accusato di concussione e prostituzione minorile: anche in quel primissimo procedimento Berlusconi era stato giudicato da solo mentre i suoi coimputati, all'epoca Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti, erano finiti davanti ad un altro tribunale. In quel primo procedimento Berlusconi è stato assolto. Ora, nell'ambito del caso sempre legato alla giovane Ruby, ma incentrato sui presunti pagamenti che l'ex premier avrebbe effettuato per avere testimonianze false o dichiarazioni reticenti proprio nell'ambito del caso già chiuso in Cassazione, Berlusconi tona ad essere giudicato da solo. Secondo quando è stato stabilito dal gup Marchiondelli questa mattina, se per il leader di Forza Italia, ricoverato a New York, se ne parlerà il 15 dicembre, l'udienza prosegue invece a carico degli altri 23 imputati, tra ex olgettine e personaggi legati a Berlusconi. Questa decisione, per il processo, rappresenta inoltre la terza separazione delle parti decisa dal gup. Nell'aprile scorso, infatti, il giudice aveva stralciato la posizione di altri 7 imputati 'spalmando' il processo in altri Tribunali italiani ma per competenza territoriale.

Adnkronos