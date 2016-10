Casa: prezzi in calo nel terzo trimestre (-3%)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - I prezzi delle case sono in calo del 3% nel terzo trimestre 2016 e, secondo l'ufficio studi di Idealista, si tratta del calo più deciso di quest'anno. Ora, il prezzo medio in Italia è di 1.919 euro al metro quadro e le quotazioni sono in discesa anche a Milano (-4%), Napoli (-3,1%) e Roma (-2,7%). "Si tratta della peggiore performance trimestrale dell’anno in corso dopo una prima metà dell’anno contrassegnata da valori stabili e dinamismo sul fronte delle compravendite, mentre l’andamento tendenziale su base annua segna uno scarto negativo del 3,8% rispetto a settembre 2015", spiega il portale. Secondo Vincenzo De Tommaso, dell’ufficio studi, "si registra un dato peggiore delle attese, che se da un lato va ascritto a fattori stagionali, dall’altro segna un peggioramento dell’accessibilità economica alla casa. L’instabilità frena il recupero dei valori e questo determina un nuovo calo in molti mercati, con i proprietari costretti ancora ad abbassare le pretese per vendere casa". Per quanto riguarda le regioni, i prezzi tornano a scendere in tutte le regioni italiane a eccezione della Valle d’Aosta (2,4%). Stabili Emilia Romagna e Calabria, con un calo trascurabile dello 0,1%, le più penalizzate nel corso del terzo trimestre sono la Campania (-5%), la Lombardia (-4,8%) e il Piemonte (-4%). La regione più cara d’Italia resta la Liguria (2.717 euro/m.quadro), seguita dal Lazio (2.538 euro/m.quadro) e dalla Valle d’Aosta (2.513 euro/m.quadro). Chiude la graduatoria la Calabria, fanalino di coda con 940 euro al metro quadro.

