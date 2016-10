Autostrade, in primo semestre cresce il traffico ma calano gli incidenti -1,1%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 3 ott. - (AdnKronos) - Nel primo semestre 2016 il traffico in autostrada è aumentato del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2015 ma, sempre nello stesso periodo, gli incidenti in autostrada sono diminuiti dell’1,1%. A fornire il quadro positivo è un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aiscat (Associazione Italiana Concessionarie Autostrade e Trafori). Nel solo mese di giugno l’aumento del traffico è stato dell’1,8% (rispetto a giugno 2015), mentre il calo degli incidenti è stato dell’1,7% (sempre rispetto allo stesso mese del 2015).Per quanto riguarda l’aumento del traffico, si tratta di una tendenza comune sia al traffico di veicoli leggeri (+3,9% nel primo semestre) sia al traffico di veicoli pesanti (+4,6%). Il consuntivo totale (veicoli leggeri e veicoli pesanti) fa segnare un aumento del 4,1%, come detto in precedenza. La diminuzione degli incidenti, invece, riguarda solo i veicoli leggeri, che fanno segnare un -2,9% rispetto al 2015. Gli incidenti che coinvolgono veicoli pesanti sono invece aumentati del 5,7%.Tuttavia, segnala il Centro Studi Continental. i dati "dicono anche che può essere ulteriormente migliorato, soprattutto nel comparto dei veicoli pesanti, in cui si può fare ancora molto per aumentare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti". Una indicazione importante arriverà dai dati del terzo trimestre, che include gli spostamenti per le vacanze estive. L'obiettivo - sottolinea Continental che ha varato il progetto Vision Zero - è "avvicinarsi quanto più possibile a zero vittime, zero feriti, zero incidenti stradali". E "con lo sviluppo delle auto intelligenti - conclude il gruppo - la possibilità di raggiungere l’obiettivo Vision Zero diventa sempre più tangibile".

