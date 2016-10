Amplifon: rinnova contratto fornitura fra Miracle-Ear e Sivantos

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 3 ott. - (AdnKronos) - Amplifon e Sivantos, uno dei principali produttori mondiali di apparecchi acustici, annunciano il rinnovo del contratto di fornitura di Miracle-Ear, controllata americana del gruppo Amplifon, con Sivantos Usa, per una durata di tre anni a partire dal primo gennaio 2017. Alla luce del presente accordo, si legge in una nota della società "che segnala il proseguo di una solida collaborazione che dura da oltre 15 anni, gli apparecchi acustici a marchio Miracle-Ear continueranno ad essere prodotti da Sivantos, la quale fornirà anche altri accessori personalizzati"."Siamo lieti di confermare la partnership di lunga durata fra Miracle-Ear e Sivantos, che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in un mercato strategico quale quello nord americano," ha commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon."Il Nord America è un mercato chiave anche per Sivantos. Siamo lieti del rinnovo del contratto non solo come conferma della nostra proficua collaborazione a livello globale basata su prodotti e servizi di qualità, ma anche come partnership strategica di lungo termine con evidenti benefici per entrambe le parti," ha dichiarato Roger Radke, Amministratore Delegato di Sivantos Group.

Adnkronos