Accenture: acquisisce New Energy Group, si rafforza in Italia e Spagna

Milano, 30 set. (AdnKronos) - Accenture ha concluso l'accordo di acquisizione di New Energy group, azienda italiana specializzata in soluzioni di Salesforce, rilevando tutti i brand di New Energy Group e acquisendo, tra gli altri, i team di New Energy Salesforce services in Italia, di New Energy Salesforce services Aborda in Spagna e di Mind digital services, sempre in Italia. Nell’ambito dell'operazione Accenture ha acquisito anche Bit2Win, la suite di prodotti e soluzioni di New Energy basata su Salesforce, che consente alle aziende di evolvere le attività di front office con soluzioni digitali avanzate. Con l'acquisizione gli oltre 400 professionisti di New Energy group, tra cui 200 specialisti certificati Salesforce e altri specialisti con competenze digital, entrano a far parte del team Cloud first applications di Accenture. "Questa acquisizione rafforza la posizione di Accenture quale leader nell’integrazione di soluzioni basate su Salesforce in Italia e in Spagna e conferma il successo della nostra Cloud First Agenda, con la quale supportiamo i clienti nella migrazione verso il cloud e nel rapido raggiungimento dei risultati di business", dichiara Alessandro Marin, senior managing director, Accenture Technology Lead, Italia, Europa Centrale e Grecia. “Siamo orgogliosi di poterci unire ad Accenture e di integrare i nostri talenti, le competenze e le idee innovative con una azienda leader su scala globale come Accenture", dichiara Giuseppe Mammola, amministratore delegato New Energy Group.

Adnkronos