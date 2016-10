Referendum: Renzi, giovani in scuole contro chi parla di deriva autoritaria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2(AdnKronos) - "Questa partita l'avete in mano particolarmente voi, noi abbiamo bisogno di recuperare in alcune zone, abbiamo soprattutto bisogno di un impegno capillare dei più giovani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio e segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando ai giovani del Pd riuniti per Classe democratica, a proposito del prossimo referendum sulle riforme. "Ho chiesto a qualcuno di voi -ha sottolineato il premier- quanti comitati ha fatto: uno di voi, con molto entusiasmo, mi ha detto già due. A quest'ora dovrebbe averne fatti 20 non due, e non sto scherzando, perchè c'è bisogno di prendere tutte le scuole del vostro territorio. Le scuole, i licei. I ragazzi che votano sono spesso avvicinati da persone che vogliono raccontare la riforma e la raccontano deformata e parlano di deriva autoritaria. Anche se non servisse a niente è un fatto di educazione civica andare a spiegare che non c'è nessun rischio autoritario in Italia, ma che si sta cercando soltanto di ridurre il numero dei politici". "C'è bisogno che ciascuno di voi -ha esortato ancora Renzi- si faccia l'elenco delle sue scuole provincia per provincia, territorio per territorio. C'è bisogno di essere in tutte le facoltà, ancora non ci siete, ancora non ci siamo, in tutte le Università, è la partita chiave dei prossimi venti anni, non tornerà un'occasione di questo genere. La partita è totalmente nelle vostre mani".

Adnkronos