Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Il bivio è tra nostalgia e futuro. Sono convinto che sia una Costituzione fantastica, ma credo che la Costituzione sia un meccanismo vivo non un cimelio da onorare e che per questo alcune cose vadano cambiate e se non si cambiano ora non si cambiano più". Lo ha affermato il presidente del Consiglio e segretario del Pd, Matteo Renzi parlando a Classe democratica.

