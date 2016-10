Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Il Comitato del no aveva posto la richiesta di fare il referendum (non hanno trovato le firme, poverini, non ce l'hanno fatta, perchè i troll non valgono), esattamente sulla stessa domanda che ha giudicato scorretta, perchè lo prevede la legge e la Corte di cassazione com'è il quesito, non noi". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio e segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando a Classe democratica.

