Referendum: Fitto, nostro no è nel merito

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "La più vergognosa azione di mistificazione non è quella contro il sì al referendum, ma è quella del governo Renzi e lo sanno bene gli italiani consapevoli che il nostro Paese vive una fase grave, con una stagnazione economica ormai acclarata e una pericolosa crisi bancaria alle porte. Il nostro no al referendum è nel merito, perché questo è un referendum sbagliato, un referendum per il quale noi ci mobiliteremo, per evitare che possa entrare in vigore una riforma sbagliata". Lo afferma Raffaele Fitto, leader dei Conservatori e riformisti."Sono certo -aggiunge- che gli italiani respingeranno l'ondata di propaganda offensiva e aggressiva, che il governo mette in atto, con un chiaro no”.

