Referendum: Finocchiaro, sì coerente con linea seguita da 20 anni

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - "Sono qui a Milano perché sono una donna di sinistra che voterà sì al referendum. Questa riforma costituzionale è in assoluta continuità e coerenza con la nostra elaborazione almeno da 20 anni a questa parte". Lo ha affermato la senatrice del Pd Anna Finocchiaro, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, intervenendo all'assemblea nazionale di "La sinistra per il sì" che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo. "Non comprendo -ha aggiunto Finocchiaro- le critiche alla riforma di chi teme un rischio oligarchico: questa riforma, diversamente da altre ipotesi di riforma avanzate in passato, non tocca la parte della Costituzione che riguarda la forma di governo e gli organi di garanzia. Lo stesso Senato che esce da questa riforma certo è istituto nuovo che dovremo conoscere, ma può fungere da contrappeso importante rispetto ad alcune funzioni"."Io sinceramente non vedo pericoli e mi auguro che la discussione rimanga nel merito per cercare, se necessario, di trovare soluzioni migliorative di una riforma che mi sembra in ogni caso possa essere un importante e positivo cambiamento del nostro sistema politico e istituzionale", ha concluso Finocchiaro.

