Referendum: Davigo, starò zitto, Mattarella mi ha detto, saremo in due

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "L'Associazione nazionale magistrati ha deciso di non schierarsi al referendum, fino a quando ne sarò il presidente non posso dirle come voto". Lo sottolinea Piercamillo Davigo, ospite di Lucia Annunziata a 'In mezz'ora'. "Quando ho incontrato il Presidente della Repubblica -racconta- e gli ho comunicato che l'Associazione magistrati non si schierava, fermo restando il diritto di tutti i magistrati di esprimere la loro opinione secondo l'interpretazione del codice etico, e che quindi non potevo parlare, il Presidente della Repubblica mi ha detto: sono molto contento, così siamo in due a dover stare zitti".

