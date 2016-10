Referendum: Alfano, governo non ha alternative, resta anche se vince no

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Chi condivide il contenuto della riforma ma vota no solo per mandare a casa Renzi, sappia che questo governo non andrà a casa, allora tanto vale che voti sì. Non andrà a casa perchè non ha alternative. Il fronte del no mette insieme Berlusconi e Zagrebelsky, Vendola, Salvini e Grillo: non può fare un governo,. Quindi questo è l'unico governo possibile". Lo dice il ministro dell'Interno e presidente del Nuovo centrodestra, Angelino Alfano, intervistato da 'Il Messaggero'.

